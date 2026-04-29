Пять человек пострадали в автоаварии в Подмосковье

Пять человек получили травмы в автокатастрофе на трассе «Дон» в Каширском городском округе Подмосковья.

Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области, ДТП случилось на 117-м километре трассы в 10:15. Здесь столкнулись автобус «Фиат» и автомобиль «Фольксваген». Выяснилось, что водитель автобуса врезался в стоявшую на дороге после мелкой аварии легковушку. Пять человек получили травмы и обратились за медпомощью.