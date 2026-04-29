Пенсионер сбил 14-летнего школьника под Брянском

ДТП произошло 27 апреля в 17:30 в Брянском районе.

© «Новости Брянска»

На 3-м км дороги «Брянск — Сельцо» 70-летний водитель, следуя со стороны Брянска, совершил наезд на 14-летнего пешехода. По данным ГИБДД, подросток перебегал проезжую часть слева направо по ходу движения в неположенном месте.

В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы различной степени тяжести. После осмотра врачами он отпущен домой с назначением лечения.

По факту аварии проводится административное расследование за нарушение ПДД, повлёкшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью.