В Калуге мотоциклист сбил ребенка на «зебре»

Шестилетняя девочка, переходившая проезжую часть по пешеходному переходу, попала под колеса мотоцикла в городе Сосенском.

© Калуга 24

Это произошло 24 апреля на маршруте патрулирования группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Увидев скопление людей у пешеходного перехода, росгвардейцы остановили свою машину, перенесли в нее травмированного ребенка и вызвали бригаду скорой помощи.

Ребенку была оказана медицинская помощь, 19-летний мотоциклист задержан и передан сотрудникам Госавтоинспекции, которых также вызвали росгвардейцы.