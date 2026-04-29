Автобус врезался в КамАЗ дорожных служб на Варшавском шоссе

Автобус столкнулся с КамАЗом городских служб на Варшавском шоссе в районе поселка Дрожжино в Москве. Об этом в среду, 29 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД МВД России по Москве.

— По предварительным данным, на Варшавском шоссе в районе дома 266 водитель рейсового автобуса совершил наезд на стоящее транспортное средство, осуществляющее прикрытие дорожных работ, — рассказали в канале ведомства в соцсети МАКС.

Травмы получили два пассажира. Информации о состоянии их здоровья нет. На месте находятся сотрудники ДПС. Они устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее КамАЗ и легковушка столкнулись на Варшавском шоссе в Москве. В результате аварии сотрясение головного мозга получил младенец, находившийся в иномарке.

Перед этим КАмАЗ и фура столкнулись на Новорязанском шоссе в Люберцах. Травмы получил один человек. Спасатели помогли мужчине выбраться из кабины КамАЗа.