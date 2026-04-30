На трассе в Новосибирской области сбили пешехода без светоотражателей

По официальным данным Госавтоинспекции, инцидент произошел 29 апреля в 21:15. Водитель 1985 года рождения за рулем автомобиля Hyundai Solaris двигался по автодороге К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» со стороны Карасука в направлении рабочего поселка Ордынское. По предварительной информации, пешеход перебегал проезжую часть слева направо по ходу движения машины. Главным сопутствующим фактором трагедии стало отсутствие на одежде пешехода светоотражающих элементов, что в ночное время сделало его практически невидимым для водителя на скоростной трассе.

Погибшим оказался мужчина, личность которого на данный момент не установлена. На вид ему от 25 до 35 лет. Полученные в результате удара травмы оказались несовместимы с жизнью, и прибывшим на место врачам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть.

Начальник отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Ордынский» капитан полиции Роман Пономарев сообщил, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и наряд ДПС. Сотрудники устанавливают личность погибшего и детально восстанавливают обстоятельства случившегося. Госавтоинспекция напоминает, что наличие световозвращателей на одежде при движении вне населенных пунктов в темное время суток является обязательным требованием правил дорожного движения.