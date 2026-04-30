В Иркутской области школьник на велосипеде стал жертвой ДТП с грузовиком

Школьник на велосипеде стал жертвой ДТП с грузовиком в Шелеховском районе Приангарья.

Авария произошла около девяти часов 30 апреля в селе Введенщина, сообщили в главке МВД по Иркутской области.

По информации ведомства, ГАЗ-66 наехал на 10-летнего ребенка, который катался на велосипеде. Мальчик умер до приезда скорой помощи.

На месте ДТП работают следователи полиции. Назначена проверка, ее результатом может стать уголовное дело.

Проверку проводит прокуратура. Ее сотрудникам предстоит оценить исполнение законов, связанных с защитой прав несовершеннолетних.