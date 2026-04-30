В Воронеже пенсионер на ВАЗ столкнулся с Mercedes

Трагедия на воронежской улице Дорожная произошла ранним утром в среду, 29 апреля. Примерно в 05:47 у дома №15А разыгрались события, которые привели к гибели пожилого водителя. По предварительным данным, неизвестный мужчина за рулём автомобиля «Мерседес Бенц» двигался от улицы Пеше-Стрелецкая в направлении улицы Героев Сибиряков. В какой-то момент он выехал на встречную полосу, где прямо перед ним оказался автомобиль ВАЗ-111130 под управлением 74-летнего местного жителя. Столкновения на встречной полосе избежать не удалось.

© «Воронежские новости»

Водитель отечественной легковушки получил тяжёлые травмы. Прибывшие на место медики экстренно госпитализировали пенсионера в больницу, однако, несмотря на все усилия врачей, он скончался от полученных повреждений. Тем временем водитель иномарки даже не остановился, чтобы оказать помощь пострадавшему, – он немедленно скрылся с места ДТП в неизвестном направлении.

Сотрудники полиции Воронежской области уже начали тщательную проверку по факту этого смертельного происшествия. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося, выясняют точные причины, которые привели к выезду на встречную полосу, и, самое главное, разыскивают водителя «Мерседес Бенц», который покинул место аварии. Информацию о происшествии официально предоставило региональное управление МВД России по Воронежской области.