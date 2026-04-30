Автобус столкнулся с легковушкой на трассе под Липецком

Утром движение на трассе в сторону Липецка оказалось парализовано. В районе остановки «Казинка» автобус столкнулся с легковым автомобилем. Авария произошла вблизи пешеходного перехода.

Видео ДТП появилось в соцсетях. По предварительным данным, автобус въехал в легковушку. От удара машина получила серьезные механические повреждения. Движение на участке оказалось затруднено, образовалась пробка.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.