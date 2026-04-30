В Омске при столкновении автобуса с опорой ЛЭП пострадали шесть человек
Пассажирский автобус врезался в опору линий электропередач в Омске. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
По предварительным данным, на улице Маяковского 64-летний водитель автобуса допустил столкновение с опорой ЛЭП.
В момент ЧП в салоне транспортного средства находились 30 человек.
«Шестеро из них обратились за медицинской помощью: четверо мужчин (74, 70, 39 и 26 лет) и две женщины (67 и 50 лет)», - указали в УМВД.
