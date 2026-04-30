Женщина столкнулась в лоб с «Газелью» на трассе в Удмуртии

Якшур-Бодья. Удмуртия. Пьяная женщина пошла на обгон и устроила лобовое столкновение на трассе в Якшур-Бодьинском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Авария случилась 29 апреля около 21:35. 43-летняя женщина на автомобиле «Грэйт Волл» выехала на встречку и врезалась в «Газель», которой управлял 41-летний мужчина. От удара иномарка перевернулась.

В салоне машины также находился 41-летний пассажир — именно он являлся собственником автомобиля. Всех троих доставили в больницу с травмами.

На женщину составили на сразу несколько административных протоколов — за нетрезвую езду, отсутствие страхового полиса и выезд на встречку в зоне действия знака «Обгон запрещён».

Собственника автомобиля привлекли к ответственности за передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения.