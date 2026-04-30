Один человек погиб и девять пострадали в ДТП в Горном Алтае

В Республике Алтай в результате столкновения двух легковых автомобилей один человек погиб, еще девять получили травмы. Об этом сообщили в главке МЧС по региону.

© Московский Комсомолец

Авария произошла на 525-м километре федеральной трассы Р-256 в районе населенного пункта Барлак в Шебалинском районе. По данным спасателей, столкнулись Toyota Caldina и Jetta VA-3.

Всех пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в Шебалинскую районную больницу. В МЧС уточнили, что и погибший, и раненые — взрослые.

Подписывайтесь на «МК» в МАХ