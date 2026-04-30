В ДТП на Алтае погиб человек

30 апреля в Шебалинском районе Республики Алтай на 525‐м километре Чуйского тракта произошло серьёзное дорожно‐транспортное происшествие. Столкнулись две легковушки— в результате аварии один человек погиб, ещё девять получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Некоторые пострадавшие оказались заблокированы в искорёженных кузовах машин. С помощью гидравлического инструмента специалистам удалось извлечь из повреждённых авто двоих человек, оказавшихся в наиболее тяжёлом положении.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты: они тщательно изучают все детали и собирают данные, чтобы установить причины и обстоятельства аварии. Ранее на трассе под Тюменью мужчина уснул за рулём и выехал на встречную полосу, убив другого водителя.