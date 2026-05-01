В российском регионе столкнулись бензовоз и две фуры

В Тосненском районе Ленинградской области на трассе М-11 произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех грузовых автомобилей. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Ленинградской области, авария случилась на 604-м километре скоростной трассы. Все три водителя грузовиков получили травмы различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы в медицинские учреждения.

По предварительной информации, все три автомобиля двигались в попутном направлении. На указанном участке трассы столкнулись две фуры марки Mercedes (одна из которых являлась бензовозом) и грузовой автомобиль Volvo. На место происшествия незамедлительно выехала дежурная смена МЧС России по Ленинградской области, а также бригады скорой медицинской помощи. Спасателям пришлось проводить деблокирование пострадавших из искореженных кабин.

«Произошло столкновение в попутном направлении 3-х грузовых а/м: фура Mercedes, фура (бензовоз) Mercedes, фура Volvo», — говорится в официальном сообщении ведомства. Как уточнили в МЧС, цистерна бензовоза, перевозившая топливо, в результате столкновения не пострадала. Благодаря этому удалось избежать более страшных последствий — утечки горючего, пожара или взрыва. На месте ДТП продолжают работать специалисты, которые оценивают состояние конструкций и ликвидируют последствия аварии.

Все три водителя автомобилей были доставлены в больницу. Информация о степени тяжести полученных ими травм уточняется. Из-за крупной аварии движение на данном участке трассы М-11 может быть временно затруднено или частично перекрыто.

Сотрудникам ГАИ предстоит выяснить точные причины столкновения. Водителей, планирующих маршрут через Тосненский район, просят учитывать эту информацию при планировании поездки и быть внимательными на дороге.