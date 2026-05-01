В Приморье пять человек пострадали в ДТП с иномарками

Пять человек пострадали в ДТП с автомобилями Mazda Demio и Toyota Land Cruiser в поселке Тавричанка в Приморском крае. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По предварительным данным, 27-летний водитель Mazda при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. Пострадали водитель и четыре пассажира Mazda.

«Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение», - отметили в МВД.

Как выяснили полицейские, у водителя-нарушителя нет права управления транспортным средством. Мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, кроме того, составлены административные материалы за выезд на встречку, отсутствие прав и страховки, неиспользование ремней безопасности.

