Два подростка-лихача пострадали в ДТП с мопедами в Кузбассе

Накануне на кузбасской автодороге шкодники устроили гонки на мопедах и поплатились.

В четверг, 30 апреля, около 18:00 на 16-м километре дороги Крапивинский – Зеленогорский один мопед влетел в другой, что обернулось болезненными последствиями для детей.

По предварительным данным полиции, 15-летний водитель Racer, перевозивший 15-летнего пассажира, врезался в попутный мопед Okami, которым управлял 16-летний подросток.

– В результате столкновения водитель и пассажир "Рейсера" получили травмы различной степени тяжести, – сказали в областном МВД.

У обоих шкодников не оказалось прав. Блюстители порядка составили на родителей протоколы о передаче управления бесправнику, за что положены штрафы 30 000 рублей, а парня на Okami ещё наказали за езду без прав.

Также инспекторы ПДН составили на взрослых протоколы о неисполнении родительских функций.

Мопеды поставлены на штрафстоянку.