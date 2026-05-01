В российском городе таксист влетел в служебную машину

Первое утро мая в центре Санкт-Петербурга ознаменовалось серьезным дорожно-транспортным происшествием с участием служебных и коммерческих автомобилей. На Литейном проспекте, в районе пересечения с трамвайными путями, столкнулись легковое такси, патрульная машина полиции. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в пятницу утром.

Водитель автомобиля такси марки Belgee, двигаясь по Литейному проспекту, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на перекресток на красный свет. В этот момент по проспекту следовала служебная машина полиции «Хендай», которая имела преимущество в движении. Избежать столкновения не удалось. Удар пришелся в переднюю часть служебного автомобиля. От сильного столкновения у патрульной машины оказался полностью разбит перед, а у такси также сильно повреждена область возле передней фары. В результате ДТП серьезно пострадал сотрудник полиции, находившийся за рулем служебного автомобиля. Он получил травмы средней степени тяжести и был экстренно госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение.

Из-за аварии, произошедшей у дома №2 по Литейному проспекту, было полностью перекрыто движение трамваев. Трамвайные пути оказались заблокированы искореженным металлом, и для организации объезда потребовалась помощь коммунальных служб и эвакуаторов.

По факту ДТП полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Водителю такси, нарушившему ПДД, грозит административная, а в случае тяжких последствий — и уголовная ответственность.