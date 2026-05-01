В ДТП с машиной скорой помощи в Петербурге пострадали четыре человека

В результате столкновения автомобиля скорой помощи и легкового автомобиля Volkswagen на Волхонском шоссе в Петербурге пострадали четыре человека, сообщило ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла 1 мая около 14.00 у дома №1, говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

В результате водителя иномарки госпитализировали в тяжелом состоянии, а его пассажирку, 20-летнюю девушку, – в состоянии средней степени тяжести. Два фельдшера, женщины 48 и 43 лет, получили легкие травмы.

По факту ДТП проводится проверка.

В марте в Москве в результате ДТП с участием скорой пострадали четыре человека.

В феврале машина скорой попала в смертельное ДТП в Твери.