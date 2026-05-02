Один человек погиб в результате ДТП на Ленинградском шоссе. Об этом в субботу, 2 мая, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на осведомленный источник.

© Вечерняя Москва

— Водитель автомобиля Nissan совершил столкновение с уборочным автомобилем КамАЗ коммунальных служб на Ленинградском шоссе, дом 130, при движении в центр, — сказал собеседник агентства.

Водитель легковушки скончался от полученных травм, на месте работали городские оперативные службы.

1 мая в результате массовой аварии под Екатеринбургом погибли четверо детей, еще трое человек получили травмы. На 57-м километре ЕКАД водитель автомобиля «Рено» не смог справиться с управлением из-за дождя и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной «Тойота».

29 апреля автобус столкнулся с КамАЗом городских служб на Варшавском шоссе в районе поселка Дрожжино в Москве. Травмы получили два пассажира.