В российском городе девочка попала под колеса мусоровоза

В Омске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребенок. Днем на придомовой территории многоэтажки на улице 3-я Молодежная под колеса мусоровоза попала девятилетняя девочка. По факту случившегося прокуратура организовала проверку и взяла ее ход на особый контроль, сообщает МК в Омске.

Инцидент прошел в непосредственной близости от жилого дома номер 49. По предварительным данным следствия, водитель мусоровоза осуществлял движение по внутридворовому проезду. В какой-то момент он начал трогаться с места или продолжил движение, не убедившись в безопасности маневра. Установлено, что девочка переходила дорогу, ведя за руль велосипед. Водитель не успел среагировать на внезапное появление маленькой пешеходки.

Доказательством происшествия стала запись с камер видеонаблюдения, установленных во дворе. На кадрах отчетливо видно, как ребенок проходит буквально в нескольких сантиметрах от передней части автомобиля в тот самый миг, когда многотонная машина приходит в движение. Шофер, вероятно, не заметил девочку из-за слепых зон, характерных для спецтехники.

В результате наезда ребенок получил травмы. Бригада скорой медицинской помощи оперативно прибыла на вызов и госпитализировала пострадавшую. Сейчас девочка находится в больнице, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Специалистам предстоит установить точные обстоятельства случившегося. Накануне вечером аналогичное ДТП произошло на проспекте Мира. В Госавтоинспекции в очередной раз призывают родителей провести с детьми беседы о правилах пересечения проезжей части даже, а водителям напоминают о необходимости быть предельно внимательными и снижать скорость до минимума в жилых зонах.