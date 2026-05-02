Пьяный водитель насмерть сбил двух братьев на электросамокате

В Темкинском районе Смоленской области ехавшие на электросамокате два брата 11 и 19 лет погибли после столкновения с автомобилем Geely, проинформировали в пресс-службе прокуратуры региона.

© Московский Комсомолец

Вечером 1 мая 48-летний водитель автомобиля Geely, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по улице Лядное в Темкино, сбил братьев, которые в это время ехали на электросамокате. 19-летний молодой человек и 11-летний мальчик скончались на месте происшествия до приезда скорой.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело.