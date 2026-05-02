Смертельное ДТП в Кемерове: 73-летний мотоциклист скончался на месте

Пенсионер на мотоцикле погиб в Кемерове после жёсткого удара.

В Кемерове полицейские выясняют обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего на дороге, соединяющей ул. 1-ую Стахановской и посёлок Улус.

По предварительным данным, водитель мотоцикла "BAJAJ DOMINAR D400", двигаясь со стороны поселка Улус в направлении улицы 1-й Стахановской, не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым автомобилем "КАМАЗ", который двигался во встречном направлении. После удара грузовик совершил съезд с дороги и врезался в дерево, сообщает ГИБДД по Кузбассу.

Удар был страшным. Грузовик отбросило в кювет, потом он врезался в дерево. Мотоцикл разворотило, а его водитель погиб до приезда скорой.

Водитель КамАЗа выжил, но с травмами. Его увезли в больницу.

Полиция разбирается, почему мотоциклист потерял управление.