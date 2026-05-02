Пятеро детей пострадали в ДТП в Подмосковье за первый день майских праздников

За первый день майских праздников в Подмосковье в авариях пострадали пятеро детей. Об этом в субботу, 2 мая, сообщили в Госавтоинспекции Московской области.

Во время инцидентов дети были на самокатах, велосипедах и питбайках.

— Анализ показывает: главная причина — снижение контроля со стороны взрослых. Праздничная расслабленность родителей оборачивается трагедией для детей. Убедительно просим: контролируйте досуг несовершеннолетних! Не позволяйте им выезжать на велосипедах и СИМ в небезопасные места и на дороги общего пользования, — говорится в публикации.

1 мая в результате массовой аварии под Екатеринбургом погибли четверо детей, еще трое человек получили травмы. На 57-м километре ЕКАД водитель автомобиля «Рено» не смог справиться с управлением из-за дождя и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной «Тойота».

23 апреля двое детей пострадали в ДТП в Щелковском городском округе Подмосковья. Водитель без прав не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина перевернулась.