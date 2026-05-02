Погибла на месте: звезду КВН сбила машина в Сочи

Артистка Елена Рыбалко из команды «Утомлённые солнцем» трагически погибла в Сочи. Об этом сообщает официальный канал КВН.

Елене было всего 53 года. В КВН выразили искренние соболезнования ее близким и семье.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что трагически погибла Елена Рыбалко — яркая, талантливая участница команды «Утомленные солнцем». Гибель Елены — невосполнимая утрата для всех, кто знал эту замечательную девушку. В этот трудный час мы разделяем боль родных и всех, кому посчастливилось быть знакомым с Еленой», — сказано в официальном канале КВН.

По данным канала Shot, трагедия произошла в Адлере в пятницу вечером. Елена переходила улицу Ивановскую в неположенном месте. Водитель легкового автомобиля Toyota не успел затормозить и сбил женщину.

Муж погибшей артистки подтвердил, что трагедия связана с ДТП и попросил не беспокоить их семью в тяжёлый момент.

Рыбалко играла в Высшей лиге в начале нулевых. Она стала звездой «Утомлённых солнцем» вместе с Михаилом Галустяном и Александром Ревой.