Мотоциклист сбил девушку на Севастопольском проспекте в Москве

Мотоциклист сбил пешехода на Севастопольском проспекте в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на осведомленный источник.

© Москва 24

По предварительным данным, девушка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора и оказалась под колесами мотоцикла.

Пострадавшую госпитализировали без сознания. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

