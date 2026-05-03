В 2025 году в ДТП во Владимирской области погибли 10 несовершеннолетних

Прокуратура области обращает внимание юных жителей и их законных представителей на важность строгого соблюдения правил дорожного движения.

© Информационное агентство Владимирские новости

В минувшем году ведомство провело анализ причин гибели несовершеннолетних в дорожных инцидентах, а также оценочное содержание мер, предпринимаемых компетентными органами для улучшения ситуации.

Результаты анализа показали, что в 2025 году на территории региона было зафиксировано 287 дорожно-транспортных происшествий с участием лиц младше 16 лет, в которых получили травмы 336 детей. Из общего числа аварий 81 связана с детьми-пешеходами, 40 — с юными водителями мототранспорта, и 28 — с велосипедистами.

К сожалению, в 2025 году в результате ДТП погибли 10 несовершеннолетних. Из них один был пешеходом, трое управляли двухколесным, в том числе моторизированным, транспортом. Важно отметить, что неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, отсутствие разметки или знаков не являлись причинами происшествий с участием детей.

Так, 1 июля прошлого года подросток, управляя мотоциклом без шлема, не справился с управлением в деревне Сергеиха Камешковского района. Последствия падения и удара головой о бетонное препятствие оказались фатальными. Установлено, что мотоцикл был приобретен и передан сыну его отцом, который допустил управление столь опасным средством передвижения без соответствующей подготовки и защитного снаряжения. В отношении отца возбуждено уголовное дело по факту вовлечения ребенка в опасную для его жизни ситуацию.

Аналогичная трагедия произошла 19 августа около села Небылое Юрьев-Польского района. Юная водительница мотовездехода "YAMAHA" потеряла управление, что привело к опрокидыванию транспортного средства. Спустя несколько дней девушка скончалась от полученных травм.

За первые четыре месяца текущего года прокуратурой было выявлено 4 уголовно наказуемых деяния в данной сфере, что повлекло возбуждение 4 уголовных дел по статье 151.2 УК РФ. Во всех случаях взрослые, стремясь порадовать детей, позволяли им управлять транспортными средствами без соответствующей подготовки и водительских удостоверений. Некоторые "опасные игрушки" были подарены детям. Большинство таких случаев закончились серьезными травмами.

Прокуратура региона вновь подчеркивает: соблюдение правил дорожного движения – это не формальность, а залог сохранения жизни. Каждое правило разработано для минимизации рисков. Все участники движения, будь то водители или пешеходы, несут ответственность за свою безопасность и безопасность окружающих. Соблюдение ПДД создает безопасную среду на дорогах для каждого.