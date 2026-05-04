Молодая девушка пострадала в ДТП с грузовиком в Нижнем Новгороде

ДТП с участием грузового автомобиля и легковушки случилось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону.

Авария произошла 4 мая, около 06:35. В районе дома № 19 по улице Юрьевецкой 38-летний водитель «КамАЗ», перестраиваясь, не убедился в безопасности маневра. В результате он столкнулся с Daewoo Nexia.

За рулем легковушки находилась 24-летняя девушка. Она получила травму головы и была доставлена в больницу № 13. Обстоятельства выясняются.

