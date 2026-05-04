В Москве три человека пострадали в массовой аварии с КамАЗом, у которого отказали тормоза. Об этом пишет «Осторожно, Москва» в Telegram.

По информации издания, неуправляемый грузовик снес 14 автомобилей на внутренней стороне 41 километра МКАД в районе Теплого Стана. Среди пострадавших оказались двое маленьких детей в возрасте 1,5 и 4 лет. Сейчас решается вопрос об их госпитализации.

Факт ДТП с несколькими автомобилями подтвердил столичный Дептранс в Telegram.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщили в ведомстве.

Ранее четверо детей стали жертвами аварии на 57-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги. Как выяснилось, водитель автомобиля Reno двигался с небезопасной скоростью в неблагоприятную погоду и, не справившись с управлением, столкнулся Toyota, после чего отлетел в грузовик и Opel.