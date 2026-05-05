В Ивановской области мотоциклист пострадал в аварии с легковым автомобилем

В Тейкове на Лежневской произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла.

Вчера, 4 мая, в 18:20 36-летний водитель «Киа Рио» при повороте налево врезался в мотоцикл «Рейнджер» под управлением 37-летнего мужчины.

Водитель двухколесного транспорта получил перелом ноги и был доставлен в медучреждение.

В ходе разбирательства в отношении водителя «легковушки» составлены административные материалы за непредоставление преимущества в движении на перекрестке, а также за выезд на «встречку» с нарушением ПДД.

В отношении водителя мотоцикла также составлены материалы за управление незарегистрированным транспортом без прав и несоблюдение требований ОСАГО. Сам мотоцикл поместили на спецстоянку, сообщает пресс-служба регионального УМВД.