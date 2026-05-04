В Самарской области «Газель» влетела в стоящий МАЗ

В Елховском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В понедельник, 4 мая, в 11:50 на 341‑м километре автодороги "Казань — Буинск — Ульяновск" 37- летний водитель автомобиля "Газель" наехал на неподвижный грузовик МАЗ под управлением 61- летнего водителя, остановившийся в зоне дорожных работ по указанию регулировщика.

Водитель "Газели" скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.