В Самарской области «Газель» влетела в стоящий МАЗ на трассе, водитель погиб
В Елховском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В понедельник, 4 мая, в 11:50 на 341‑м километре автодороги "Казань — Буинск — Ульяновск" 37- летний водитель автомобиля "Газель" наехал на неподвижный грузовик МАЗ под управлением 61- летнего водителя, остановившийся в зоне дорожных работ по указанию регулировщика.
Водитель "Газели" скончался на месте до прибытия скорой помощи.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.