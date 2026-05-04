Появились подробности смертельного ДТП в Лейпциге

В центре немецкого Лейпцига произошло смертельное ДТП. Полиция задержала предполагаемого виновника аварии, пишет Leipziger Volkszeitung.

Инцидент произошел в понедельник, 4 мая. Автомобиль Volkswagen внезапно свернул в пешеходную зону и на высокой скорости врезался в группу людей на площади Аугустусплац, недалеко от пересечения с улицей Гриммаишештрассе.

Муниципалитет первоначально сообщил о 8 пострадавших, позже стало известно, что 2 человека погибли, 20 пострадали.

Медики экстренно госпитализировали пострадавших с травмами различной тяжести в клиники города. Два человека в тяжелом состоянии были направлены в реанимацию.

​​​​​​В полиции ситуацию пока охарактеризовали как «неясную», не посчитали нужным раскрыть личность водителя.

По словам очевидцев, предполагаемый злоумышленник при задержании вел себя неадекватно. Они предположили, что он психически нездоров.

На месте работают около 40 пожарных и 40 медиков. Задействованы два спасательных вертолета.