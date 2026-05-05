Перевес 15 тонн выявлен у грузовика, врезавшегося в машины на МКАД

По итогам взвешивания грузовика, который столкнулся с автомобилями на 41-м километре МКАД, были установлены значительные превышения допустимого веса. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— По предварительным данным, в результате взвешивания грузовика выявлен перевес 15 тонн. Допустимая масса грузового транспортного средства в снаряженном состоянии составляет 25 тонн, взвешивание показало 40 тонн (40 тысяч 840 килограммов), — говорится в ведомственном Telegram-канале.

Авария произошла примерно в 12 часов 4 мая. По официальным данным от пресс-службы столичной Госавтоинспекции, в результате столкновения пострадали четыре человека: двое взрослых и двое детей. При этом Telegram-канал «112» пишет, что число пострадавших могло возрасти до семи.

Департамент транспорта Москвы опубликовал видео происшествия.