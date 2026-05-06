В Таганроге женщина сбила мотоцикл: трое попали в больницу

В Таганроге трое человек, включая ребёнка, пострадали при столкновении легкового автомобиля и мотоцикла. Об этом сообщили в сооцсетях региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в районе дома № 2б по улице 4-я Линия. По предварительным данным, водитель 1975 года рождения за рулём Daewoo при повороте направо не предоставила преимущество мотоциклу «Эндуро».

Мотоциклом управлял водитель 1997 года рождения, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП госпитализированы трое: сам мотоциклист, его пассажир и ребёнок-пассажир автомобиля.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

