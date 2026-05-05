В Адамовском районе автомобиль съехал в кювет

В Адамовском районе в результате ДТП пострадал пассажир легкового автомобиля, сообщили в региональном УМВД.

ДТП произошло 3 мая в темное время суток на автодороге «Адамовка – поселок Джарлинский».

По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» ехал в сторону Адамовки. Водитель не справился с управлением, после чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В результате происшествия пассажир получил травмы и был госпитализирован в медучреждение.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства ДТП.