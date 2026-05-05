В Липецке автобус наехал на упавшую при посадке женщину

Днём 4 мая на улице Гагарина в Липецке произошло ДТП с участием общественного транспорта: автобус наехал на упавшую под колёса 68-летнюю женщину.

По предварительной информации, 54-летний водитель автобуса не заметил, как пенсионерка садилась в транспортное средство. Женщина упала, после чего водитель совершил на неё наезд.

С полученной травмой пострадавшую доставили в больницу, женщина госпитализирована. Обстоятельства произошедшего уточняют правоохранители.

