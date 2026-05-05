В Липецке Nissan сбил велосипедиста

Утром 4 мая в Липецке произошло ДТП с участием велосипедиста. Авария случилась примерно в половине девятого утра на улице Циолковского. 45-летний водитель автомобиля «Ниссан» совершил наезд на 48-летнего велосипедиста.

В результате происшествия велосипедист получил травмы, с которыми он теперь находится в больнице. Обстоятельства и точные причины ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Вчера также пассажирский автобус наехал на пожилую женщину, которая упала при посадке в него.