Газель врезалась в грузовик на трассе "Орел-Смоленск"

Как сообщили в сводке региональной Госавтоинспекции, инцидент случился около 14:15 на 219-м километре трассы «Орёл — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь», в границах населенного пункта Сеща.

55-летний водитель автомобиля ГАЗель двигался со стороны Смоленска в направлении Брянска. По предварительным данным, он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в движущийся впереди грузовик HOWO под управлением 31-летнего водителя.

В результате столкновения водитель ГАЗели получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение. При этом мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

В отношении водителя ГАЗели составлены административные материалы за нарушение правил расположения на проезжей части и езда без ремня безопасности.