В Симферополе рейсовый автобус сбил остановку

В Симферополе рейсовый автобус выехал на тротуар и сбил остановку, проинформировала пресс-служба ГИБДД Крыма. В результате пострадала женщина, она госпитализирована.

Около 7 часов 10 минут в районе дома №121 по улице Кечкеметской водитель 1965 года рождения, управляя транспортным средством "ПАФ", по предварительным данным, допустил неконтролируемый занос. Автобус совершил наезд на остановку транспорта, далее на бетонную опору, затем - на металлический забор и опору светофора.

В результате ДТП пострадала 48‑летняя женщина, которая стояла на остановке. Она доставлена в медучреждение. В Минздраве Крыма сообщили, что состояние пострадавшей тяжелое.

Сотрудники ГАИ Симферополя устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура Крыма также проинформировала о проведении проверки обстоятельств ДТП.

