В Кирове водитель влетел в опору освещения

Мужчина скончался в карете скорой помощи.

Сегодня, 5 мая, около 9:25 в Кирове на улице Павла Корчагина, 240, произошло смертельное ДТП. По предварительной информации ГИБДД, 67-летний водитель автомобиля «Ситроен» совершил наезд на опору уличного освещения.

От полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, чтобы установить все причины и обстоятельства происшествия.