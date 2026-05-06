Подростка сбили на пешеходном переходе в Омске

Сегодня, около 9 утра, произошло ДТП в Ленинском округе. Об этом сообщили в омской полиции.

По предварительным данным, 41-летняя женщина за рулем «Хендай Санта Фе» ехала по ул. Невского и в районе перекрестка с улицей Правды сбила пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 13-летний подросток был травмирован, ему потребовалась медицинская помощь.

Проводится проверка, в ходе которой будут окончательно установлены причины и обстоятельства происшествия, рассказали в омской полиции.