В Воронеже на улице Брусилова столкнулись ВАЗ и иномарка

Вчера, 4 мая, на Левом берегу Воронежа произошло столкновение ВАЗа и иномарки. 4 человека оказались в больнице. Подробностями происшествия поделились в пресс-службе регионального ГУ МВД.

© «Воронежские новости»

Авария произошла в 08:20 часов на улице Брусилова. Автомобиль ВАЗ-2114 под управлением 36-летнего горожанина двигался от Чернавского моста в сторону Ленинского проспекта. Водитель нарушил правила движения по дорожной разметке, из-за чего автомобиль влетел в движущийся по "встречке" "Мерседес Е-350", а затем опрокинулся.

В результате столкновения четверо пассажиров ВАЗа, мужчины 28, 35, 38 и 40 лет, получили травмы. Их госпитализировали с места происшествия. Позже к медикам также обратился водитель иномарки. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

За минувшие сутки в Воронежской области произошло 74 автомобильных аварии. 47 из них зафиксировали в Воронеже, 21 - в районах области, а еще 6 - на федеральных трассах. В 12 дорожно-транспортных происшествиях травмы получили 16 человек, один - погиб.