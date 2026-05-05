В Подмосковье машина с медиками разбилась в массовом ДТП

В Московской области автомобиль с медиками разбился в жестком ДТП с иномаркой. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«Скорая помощь» попала в жесткую передрягу в подмосковном поселке Большевик (Серпуховский городской округ). В нее влетел «Чанган» и уронил прямо на «Газель», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что автомобиль экстренных медицинских служб получил повреждения: у транспорта смят кузов и разбито лобовое стекло. Кроме того, у машины отлетели фары. На место прибыли медики, чтобы оказать первую помощь. По данным канала, в результате ДТП двое фельдшеров получили ранения.

