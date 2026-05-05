В Белинском районе машина съехала с дороги и опрокинулась

Днем во вторник, 5 мая, в Белинском районе случилось смертельное ДТП.

По предварительным данным, в 12:15 на 9-м километре дороги, соединяющей трассу Пенза - Тамбов с Белинским и Тамалой, 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением.

Машина съехала с дороги и опрокинулась.

От полученных травм мужчина скончался на месте.