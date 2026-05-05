В Брянске водитель Porsche перевернулся и скрылся с места ДТП

В Новозыбковском районе прошлым утром 30-летний водитель Porsche не справился с управлением на улице Первомайской, врезался в металлический забор и перевернулся. После аварии он скрылся, но полиция его нашла. 37-летняя пассажирка в больнице.

За два года мужчина 170 раз привлекался за нарушения ПДД. На него завели два административных дела: за вред здоровью и оставление места ДТП. Последнее грозит лишением прав на 1–1,5 года либо арестом до 15 суток.