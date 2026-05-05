На трассе в Кузбассе водитель внедорожника врезался в автобус

Правоохранители Кузбасса выясняют обстоятельства фатального ДТП, произошедшего в Новокузнецком муниципальном округе. В столкновении с пассажирским автобусом погиб 79-летний водитель Suzuki Jimny.

По информации регионального главка МВД, трагический инцидент произошел во вторник, в районе обеда, на 242 километре автодороги "Бийск - Мартыново - Кузедеево - Новокузнецк".

Пожилой водитель иномарки выезжал с прилегающей территории на главную дорогу и не предоставил преимущество рейсовому автобусу, который ехал из Калтана в Новокузнецк.

Шофер Suzuki Jimny скончался на месте аварии. В автобусе в момент ДТП находились 19 пассажиров, пострадавших нет. Пассажиров направили к месту назначения следующим рейсом.