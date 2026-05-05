В ДТП в Казани погиб мотоциклист
С ним столкнулся автомобиль Largus.
В Казани столкнулись Largus и мотоцикл "Минск". Мотоциклист скончался на месте, сообщили в Госавтоинспекции города.
Трагедия произошла сегодня в 8:59. За рулем автомобиля был казанец 1999 года рождения.
— Водитель автомобиля Largus при повороте направо в нарушение требований п.1.3 требований ПДД РФ совершил столкновение с мотоциклом, который двигался в прямом направлении по улице Краснококшайская, — рассказал врио командира 2 роты 2 батальона полка дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Управления МВД России по Казани Ренат Зиатдинов.