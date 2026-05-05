Мотоциклист сбил фотографа на западе Москвы, обоих госпитализировали

Мотоциклист сбил фотографа Ксению Добромилову на Большой Дорогомиловской улице на западе Москвы. При столкновении оба получили травмы, пострадавшей оказывают помощь медики скорой. Девушка во время происшествия проводила съемки мотоциклистов. Об этом во вторник, 5 мая, сообщил Telegram-канала агентство городских новостей «Москва».

Два человека 25 апреля пострадали в результате падения с мотоцикла на Московском скоростном диаметре. Мотоциклист на дублере в районе Березовой аллеи не справился с управлением, в результате чего он и его пассажирка упали с байка.

Ранее авария с участием двух внедорожников, легковушки и мотоцикла произошла на 3-й улице Ямского Поля в центре Москвы. Тогда в результате ДТП никто не пострадал.