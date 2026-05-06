Раскрыты подробности наезда байкера на звезду клипа «Девочка-война»

В Москве возбудили дело в отношении 34-летнего водителя мотоцикла, который сбил девушку-фотографа Ксению Добромилову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Госавтоинспекции Москвы.

Дело расследуется по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК РФ. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Как стало известно ТАСС, в момент ДТП мотоциклист был трезв.

О смертельной аварии на Большой Дорогомиловской улице сообщалось 5 мая. Добромилова фотографировала прокаты байкеров, когда один из них встал на заднее колесо. Водитель не справился с управлением и сбил девушку.

Добромилова была известна в мотосообществе как фотограф и блогер. Также она снималась в клипе HammAli & Navai на песню «Девочка-война». Ей было 34 года.

