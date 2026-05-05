Снес светофор: очевидцы раскрыли детали ДТП с рэпером Navai

Очевидцы раскрыли детали ДТП с рэпером Navai (настоящее имя Наваи Бакиров) в центре Москвы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
По информации издания, принадлежащий музыканту Ferrari без номеров якобы вылетел с дороги на Зубовском бульваре и снес светофор.
Спорткар задними колесами оказался на тротуаре, из машины вытекает бензин.
Как уточняет Telegram-канал Mash, в момент аварии в машине находился пассажир.
Представители артиста не комментировали произошедшее.
5 мая в Москве не стало актрисы и блогерши Ксении Добромиловой, снявшейся в клипе HammAli & Navai «Девочка-война». Ксения была известным в мотокругах фотографом. Она получила профессиональное образование в Театральном колледже им. Л.А. Филатова по специальности «Актриса музыкального театра», работала в Театре Луны и Московском театре мюзикла, исполнила роль Норы Полонской в городском мюзикле «Маяковский».