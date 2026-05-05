Под Калининградом грузовик сбил трехлетнего ребенка

Под Калининградом 73-летний водитель грузовика сбил трехлетнего ребенка, который выбежал на дорогу. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 5 мая в поселке Залесье на улице Большаковская, когда пенсионер за рулем автомобиля «Хендай» ехал по трассе. Внезапно справа налево по ходу движения на проезжую часть выскочил малолетний ребенок.

В результате водитель не успел затормозить и сбил его. С телесными повреждениями ребенка доставили в больницу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и полиции. Прочие детали случившегося устанавливаются.

Telegram-канал «Каскад.тв» сообщает, что в ДТП пострадала также и мать малолетнего — она выбежала вслед за ним на дорогу. Сейчас оба находятся в состоянии средней тяжести.