Автобус с пассажирами врезался в опору ЛЭП в регионе РФ, есть пострадавшие

Во вторник в Белгороде произошло ДТП с рейсовым автобусом, сообщает прокуратура региона в своем канале. В результате происшествия есть пострадавшие.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, дорожный инцидент произошел на улице Мичурина: 52-летний водитель не справился с управлением автобуса и врезался в опору ЛЭП. В результате происшествия пострадали восемь человек, тяжелых травм у них не зафиксировано.

В прокуратуре отметили, что пострадавшим в ДТП гражданам оказывается медицинская помощь.

Информация уточняется.